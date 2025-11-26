Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag hat sich ein Auto im Erfurter Stadtteil Daberstedt überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen touchierte eine 73-jährige Mazda-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. In der weiteren Folge überschlug sich der Mazda und kam auf dem Autodach zum Liegen. Durch die Kollision wurde der Seat auf einen weiteren Seat geschoben, welcher vor ihm geparkt gewesen war. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Die 73-jährige Fahrerin des Mazdas wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

