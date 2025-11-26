Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülltonne in Brand geraten

Erfurt (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden geriet eine Mülltonne in Erfurt in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 04:45 Uhr in die Löwengasse gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Hausfassade verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. (SO)

