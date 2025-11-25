Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Gegen 16:50 Uhr befuhren ein 39-jähriger Kia-Fahrer, ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer und ein 33-jähriger Audi-Fahrer die Bunsenstraße stadtauswärts in Richtung der Konrad-Adenauer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen mussten die vorausfahrenden Autos auf Höhe der Salinenstraße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Audi-Fahrer zu spät und kollidierte zunächst mit dem Hyundai, um diesen in der weiteren Folge auf den Kia zu schieben. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen verletzt, davon zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren schwer. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Bunsenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

