Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Erfurt (ots)

Gestern führte eine Verkehrskontrolle in Erfurt zu mehreren Strafanzeigen. Ein 27-Jähriger war mit seinem BMW gegen 12:45 Uhr auf der Robert-Koch-Straße unterwegs gewesen, als Beamte beschlossen mit ihm eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Mann war weder in Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war sein BMW zugelassen. An dem Auto waren Kennzeichen angebracht, welche am Vortag als gestohlen gemeldet worden waren. Zudem ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis auf den Konsum mehrerer Betäubungsmittel. Bei einer Durchsuchung des Autos wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Außerdem führte die 26-jährige Mitfahrerin einen Schlagstock und ein 24-jähriger Mitfahrer ebenfalls ein Einhandmesser mit sich. Die Polizisten beendet die Fahrt, veranlassten eine Blutentnahme beim Fahrer und stellte alle aufgefundenen Gegenstände sicher. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Diebstahls, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

