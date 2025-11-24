Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Sömmerda (ots)

In Sömmerda erwischte die Polizei am Samstag einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige war gegen 00:30 Uhr auf der Straße des Aufbaus unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Der Jugendliche musste somit eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da der E-Scooter außerdem mit mehr als 45 km/h unterwegs gewesen war, hätte der 17-Jährige einen Führerschein benötigt. Da er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurden gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SO)

