Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende wurde eine Frau im Landkreis Sömmerda bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 21-Jährige befuhr mit ihrem Audi in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 01:30 Uhr die Kreisstraße zwischen Tiefthal und Friedrichsdorf. Der Audi kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge auf einem angrenzenden Feld. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da die 21-jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden gegen sie Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

