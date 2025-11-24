PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte stehlen BMW

Erfurt (ots)

Samstagnacht wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der BMW einer 38-Jährigen war in der Ernst-Haeckel-Straße abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an diesem zu schaffen machten. Das Auto hatte einen Wert von ca. 18.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem BMW. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 23.11.2025 – 10:20

    LPI-EF: Unbekannte brechen in Pizzeria ein und plündern Automaten

    Erfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 22.11.2025 in eine Pizzeria am Wiesenhügel in Erfurt eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Zugangstür zum Gewerbeobjekt und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu dem Gemeinschaftsflur. Anschließend wurden im Inneren eine weitere Tür sowie ein Fenster mit Gewalt geöffnet, um in einen ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:37

    LPI-EF: Unfallflucht

    Sömmerda (ots) - Am gestrigen Samstag wurde in Sömmerda, Am Rothenbach bei einem Grundstück die Umzäunung beschädigt. Zwischen 12:00 und 14:20 Uhr rangierte wahrscheinlich ein unbekanntes Fahrzeug in der Nähe der Ausfahrt vom Krankenhaus und beschädigte dabei den Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 EU. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/574325100) entgegen. (TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
