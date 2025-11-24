PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei bittet um Mitfahndung - Erfurt, 24.11.2025

Erfurt (ots)

Seit Sonntagabend wird der 61-Jährige Uwe Klaus Frank Thiem vermisst. Er wurde zuletzt am Samstagabend am Erfurter Flughafen gesehen. Seitdem ist Herr Thiem unbekannten Aufenthalts. Herr Thiem kann wie folgt beschrieben werden:

    ca. 180 cm
    kräftige Statur, ca. 110 kg
    graues, lichtes Haar
    Dreitagebart
    leichte Schwerhörigkeit
    schwarze Mütze
    schwarze Jacke
    blaue Jeanshose
    braune Schuhe
    führt vermutlich Rucksack, kleine Reisetasche und eine Männerhandtasche mit sich.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Person um Ihre Mithilfe. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt der Inspektionsdienst Nord unter 0361/78400 entgegen. (RH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

