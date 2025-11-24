Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei bittet um Mitfahndung - Erfurt, 24.11.2025

Erfurt (ots)

Seit Sonntagabend wird der 61-Jährige Uwe Klaus Frank Thiem vermisst. Er wurde zuletzt am Samstagabend am Erfurter Flughafen gesehen. Seitdem ist Herr Thiem unbekannten Aufenthalts. Herr Thiem kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm kräftige Statur, ca. 110 kg graues, lichtes Haar Dreitagebart leichte Schwerhörigkeit schwarze Mütze schwarze Jacke blaue Jeanshose braune Schuhe führt vermutlich Rucksack, kleine Reisetasche und eine Männerhandtasche mit sich.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Person um Ihre Mithilfe. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt der Inspektionsdienst Nord unter 0361/78400 entgegen. (RH)

