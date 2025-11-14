Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Salmtal (ots)

Am 13.11.2025 gegen 12:24 Uhr befuhr eine 77-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Salmstraße in Salmtal.

Hier kam sie beim Abbiegen zu nah an den Bordstein und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall, wobei sie sich an Schulter und Kopf verletzte.

Sie wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

