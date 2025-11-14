PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Salmtal (ots)

Am 13.11.2025 gegen 12:24 Uhr befuhr eine 77-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Salmstraße in Salmtal.

Hier kam sie beim Abbiegen zu nah an den Bordstein und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall, wobei sie sich an Schulter und Kopf verletzte.

Sie wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

