PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 12.11.2025 bis 13.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter sowohl zum Cusanus-Gymnasium, als auch zur Clara-Viebig-Realschule in Wittlich und besprühten hier die Wände mittels Graffiti.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 06:39

    POL-PDWIL: Ladendiebstahl

    Wittlich (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 13.11.2025 erst mitgeteilt wurde, kam es am 10.11.2025 gegen 11:56 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schlossgalerie in Wittlich. Hier begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Drogeriemarkt und entwendete mehrere Parfüms. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, gepflegt, kurze schwarze Haare, Bart, grüne Jacke, Jeans m. Löchern, trug eine Stofftasche mit sich Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:38

    POL-PDWIL: Unbekannte stehlen Kupferkabel in Solarparks in der Südeifel - Polizei sucht Zeugen

    Wittlich (ots) - Wie in der Vergangenheit andernorts in Deutschland, aber auch in der Region schon geschehen, kam es in der Nacht von vergangenem Sonntag, 09.11.2025, auf Montag 10.11.2025, sowie in der Nacht vom darauffolgenden Dienstag, 11.11.2025, auf Mittwoch, 12.11.2025, es zu schadensträchtigen Einbrüchen in die Solarparks in 54675 Niederraden bzw. 54636 ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:42

    POL-PDWIL: NACHTRAG: Vollbrand eines Gebäudes

    Rommersheim (ots) - Die Löscharbeiten des in Vollbrand geratenen Gebäudes am heutigen Morgen in der Ortslage Rommersheim sind weitestgehend abgeschlossen. Weitere Arbeiten sind vor Ort noch notwendig. Die Sperrung der Hauptstraße ist aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kirminalinspektion Wittlich übernommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren