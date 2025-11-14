Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 12.11.2025 bis 13.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter sowohl zum Cusanus-Gymnasium, als auch zur Clara-Viebig-Realschule in Wittlich und besprühten hier die Wände mittels Graffiti.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell