Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: NACHTRAG: Vollbrand eines Gebäudes

Rommersheim (ots)

Die Löscharbeiten des in Vollbrand geratenen Gebäudes am heutigen Morgen in der Ortslage Rommersheim sind weitestgehend abgeschlossen. Weitere Arbeiten sind vor Ort noch notwendig.

Die Sperrung der Hauptstraße ist aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kirminalinspektion Wittlich übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr. 06551/9420
Fax-Nr. 06551/94250
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 13.11.2025 – 13:06

    POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

    Hohenfels-Essingen (ots) - Am 12.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsstraftat auf der B410. Der männliche Fahrer eines silbernen VW Golf drängelte über mehrere Kilometer hinter einem Verkehrsteilnehmer, der aus Pelm kommend in Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen unterwegs war, ehe er diesen kurz vor einer Linkskurve grob verkehrswidrig und rücksichtlos ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:10

    POL-PDWIL: Vollbrand eines Gebäudes

    Rommersheim (ots) - Heute, den 13.11.2025 ereignete sich in der Ortslage Rommersheim in der Hauptstraße ein Brandgeschehen, bei dem ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand geriet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Aktuell befinden sich die umliegenden Feuerwehren der VG Prüm sowie die Polizei Prüm und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Aufgrund der noch ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:36

    POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

    Sehlem (ots) - Am 12.11.2025 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage von Sehlem durch. Hier wurde zum einen das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges zwischen der Ortslage und der Landstraße 141 überwacht, zum anderen wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schulstraße durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tages: Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. ...

    mehr
