Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: NACHTRAG: Vollbrand eines Gebäudes

Rommersheim (ots)

Die Löscharbeiten des in Vollbrand geratenen Gebäudes am heutigen Morgen in der Ortslage Rommersheim sind weitestgehend abgeschlossen. Weitere Arbeiten sind vor Ort noch notwendig.

Die Sperrung der Hauptstraße ist aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kirminalinspektion Wittlich übernommen.

