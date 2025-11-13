PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

Hohenfels-Essingen (ots)

Am 12.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsstraftat auf der B410. Der männliche Fahrer eines silbernen VW Golf drängelte über mehrere Kilometer hinter einem Verkehrsteilnehmer, der aus Pelm kommend in Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen unterwegs war, ehe er diesen kurz vor einer Linkskurve grob verkehrswidrig und rücksichtlos überholte. Durch dieses Überholmanöver musste sowohl der zuvor bedrängte Fahrer, als auch ein entgegenkommender weißer PKW, jeweils eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem silbernen Golf zu verhindern. Bei dem VW Golf handelte es sich um ein älteres Modell aus dem Jahr 2002.

Zu den Insassen des ausgangs der Kurve entgegenkommenden, weißen PKW fehlen bislang sämtliche Informationen. Die Polizei erhofft sich nun durch diese Pressemitteilung, dass sich insgesamt Zeugen der Verkehrssituation, zumindest aber der Fahrer / die Fahrerin des weißen Fahrzeuges, entsprechend melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer - Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-96260
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 09:10

    POL-PDWIL: Vollbrand eines Gebäudes

    Rommersheim (ots) - Heute, den 13.11.2025 ereignete sich in der Ortslage Rommersheim in der Hauptstraße ein Brandgeschehen, bei dem ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand geriet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Aktuell befinden sich die umliegenden Feuerwehren der VG Prüm sowie die Polizei Prüm und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Aufgrund der noch ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:36

    POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

    Sehlem (ots) - Am 12.11.2025 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage von Sehlem durch. Hier wurde zum einen das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges zwischen der Ortslage und der Landstraße 141 überwacht, zum anderen wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schulstraße durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tages: Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Landscheid (ots) - Am 11.11.2025 im Verlauf des Nachmittags befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Seniorenheims in der Burger Straße in Landscheid. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Edge mit WIL-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren