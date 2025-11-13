Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

Hohenfels-Essingen (ots)

Am 12.11.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsstraftat auf der B410. Der männliche Fahrer eines silbernen VW Golf drängelte über mehrere Kilometer hinter einem Verkehrsteilnehmer, der aus Pelm kommend in Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen unterwegs war, ehe er diesen kurz vor einer Linkskurve grob verkehrswidrig und rücksichtlos überholte. Durch dieses Überholmanöver musste sowohl der zuvor bedrängte Fahrer, als auch ein entgegenkommender weißer PKW, jeweils eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem silbernen Golf zu verhindern. Bei dem VW Golf handelte es sich um ein älteres Modell aus dem Jahr 2002.

Zu den Insassen des ausgangs der Kurve entgegenkommenden, weißen PKW fehlen bislang sämtliche Informationen. Die Polizei erhofft sich nun durch diese Pressemitteilung, dass sich insgesamt Zeugen der Verkehrssituation, zumindest aber der Fahrer / die Fahrerin des weißen Fahrzeuges, entsprechend melden.

