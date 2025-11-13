Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Landscheid (ots)

Am 11.11.2025 im Verlauf des Nachmittags befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Seniorenheims in der Burger Straße in Landscheid.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Edge mit WIL-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich des Fahrzeughecks.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell