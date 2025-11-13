PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Vollbrand eines Gebäudes

Rommersheim (ots)

Heute, den 13.11.2025 ereignete sich in der Ortslage Rommersheim in der Hauptstraße ein Brandgeschehen, bei dem ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand geriet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Aktuell befinden sich die umliegenden Feuerwehren der VG Prüm sowie die Polizei Prüm und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Aufgrund der noch stattfindenden Löscharbeiten ist die Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird nachberichtet, sobald die Hauptstraße wieder befahrbar ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr. 06551/9420
Fax.-Nr. 06551/94250
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

  • 13.11.2025 – 06:36

    POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

    Sehlem (ots) - Am 12.11.2025 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage von Sehlem durch. Hier wurde zum einen das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges zwischen der Ortslage und der Landstraße 141 überwacht, zum anderen wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schulstraße durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tages: Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. ...

  • 13.11.2025 – 06:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Landscheid (ots) - Am 11.11.2025 im Verlauf des Nachmittags befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Seniorenheims in der Burger Straße in Landscheid. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Edge mit WIL-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ...

  • 13.11.2025 – 06:33

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 07.11.2025 bis 12.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich und besprühten hier die Wand der Sporthalle 2 mittels Graffiti. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 ...

