Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 13.11.2025 erst mitgeteilt wurde, kam es am 10.11.2025 gegen 11:56 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schlossgalerie in Wittlich.

Hier begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Drogeriemarkt und entwendete mehrere Parfüms.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, gepflegt, kurze schwarze Haare, Bart, grüne Jacke, Jeans m. Löchern, trug eine Stofftasche mit sich

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell