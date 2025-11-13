PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte stehlen Kupferkabel in Solarparks in der Südeifel - Polizei sucht Zeugen

Wittlich (ots)

Wie in der Vergangenheit andernorts in Deutschland, aber auch in der Region schon geschehen, kam es in der Nacht von vergangenem Sonntag, 09.11.2025, auf Montag 10.11.2025, sowie in der Nacht vom darauffolgenden Dienstag, 11.11.2025, auf Mittwoch, 12.11.2025, es zu schadensträchtigen Einbrüchen in die Solarparks in 54675 Niederraden bzw. 54636 Weidingen, Krs. Bitburg-Prüm. Unbekannte Täter haben dort eine Vielzahl von Kupferkabeln an den Solarmodulen abgeschnitten und entwendet. Die Beute wurde anscheinend mit Transportern weggeschafft. Es ist zu vermuten, dass die Tat von einer unbekannten, überörtlich agierenden Einbrecherbande verübt wurde. Der durch die Taten entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 231.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt noch der Nutzungsausfall bis zur Instandsetzung der Anlagen.

Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell auch auf Zufahrtswegen umliegender Ortschaften diesbezüglich verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich, , Tel. 06571-9500-0.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

