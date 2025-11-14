Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl an Kfz

Landscheid (ots)

Im Zeitraum der vergangenen drei Wochen begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Weide an der Landstraße 34 zwischen Landscheid und Hupperath.

Hier entwendeten sie aus einer dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine (Traktor), durch Ausbau, die Lichtmaschine.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell