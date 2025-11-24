LPI-EF: Unbekannte zerkratzen in Erfurt den Lack mehrerer Fahrzeuge

Erfurt (ots) - Samstagnacht wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der BMW einer 38-Jährigen war in der Ernst-Haeckel-Straße abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an diesem zu schaffen machten. Das Auto hatte einen Wert von ca. 18.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem BMW. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: ...

