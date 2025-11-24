Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte zerkratzen in Erfurt den Lack mehrerer Fahrzeuge
Erfurt (ots)
In Erfurt wurden am Wochenende mehrere Autos beschädigt. Im Tatzeitraum von Freitag 14:00 Uhr bis Samstag 12:30 Uhr versahen Unbekannte in der Straße "Am Weißfrauenbach" den Lack mehrere Autos mit Kratzern. Der entstandene Sachschaden war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell