PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte beschädigen fahrendes Auto

Erfurt (ots)

Samstagabend beschädigten unbekannte Täter ein fahrendes Auto in Erfurt. Ein 76-jähriger BMW-Fahrer war gegen 18:40 Uhr auf der Albert-Einstein-Straße unterwegs gewesen, als zwei Unbekannte begannen auf sein Auto einzuschlagen. Sie zerstörten einen der Spiegel des BMW und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:26

    LPI-EF: Unbekannte stehlen BMW

    Erfurt (ots) - Samstagnacht wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der BMW einer 38-Jährigen war in der Ernst-Haeckel-Straße abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an diesem zu schaffen machten. Das Auto hatte einen Wert von ca. 18.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem BMW. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:20

    LPI-EF: Unbekannte brechen in Pizzeria ein und plündern Automaten

    Erfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 22.11.2025 in eine Pizzeria am Wiesenhügel in Erfurt eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Zugangstür zum Gewerbeobjekt und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu dem Gemeinschaftsflur. Anschließend wurden im Inneren eine weitere Tür sowie ein Fenster mit Gewalt geöffnet, um in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren