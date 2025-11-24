Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte beschädigen fahrendes Auto
Erfurt (ots)
Samstagabend beschädigten unbekannte Täter ein fahrendes Auto in Erfurt. Ein 76-jähriger BMW-Fahrer war gegen 18:40 Uhr auf der Albert-Einstein-Straße unterwegs gewesen, als zwei Unbekannte begannen auf sein Auto einzuschlagen. Sie zerstörten einen der Spiegel des BMW und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ein. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell