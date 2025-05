Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (551) Brand in Mehrfamilienhaus - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Schwabach (ots)

Wie unter anderem mit Meldung 478 und 526 im Mai 2025 berichtet, brach in einem unbewohnten Anwesen in Schwabach am 06.05.2025 (Dienstagabend) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Schwabach hatte kurz darauf die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Nun gelang es den Beamten, eine 43-jährige Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen - sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) gegen 21:05 Uhr Feuer in einem zu dieser Zeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach sowie der Verkehrspolizei Feucht vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Anwesens bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr Schwabach sowie die Stadtteilfeuerwehren Limbach und Unterreichenbach rückten mit rund 20 Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an, um das Feuer zu bekämpfen. Unterdessen sperrte die Polizei die umliegenden Straßen ab und evakuierte vorsorglich die Bewohner des Nachbarhauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk betreut. Die Maßnahmen der Rettungskräfte dauerten noch bis in die Nachtstunden an. In diesem Zusammenhang blieben die umliegenden Straßen weiterhin gesperrt. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Wert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort durch. In der Folge hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen und den Brandort in Augenschein genommen. Demnach leiteten die Polizisten Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein.

Hierbei ergaben sich zunächst Anhaltspunkte, dass eine Frau am Abend des 06.05.2025 das Wohnanwesen betreten hat. Im Zuge der nun folgenden akribischen Ermittlungsarbeit, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurde, befragten die Beamten mehrere Zeugen und führten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine 43-jährige Frau. Am Dienstagvormittag (27.05.2025) nahmen die Brandermittler die Tatverdächtige vorläufig fest und führten sie am heutigen Mittwoch (28.05.2025) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Brandstiftung.

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach weiter. Die Beamten prüfen hierbei Zusammenhänge zu den vorherigen Bränden in dem betreffenden Anwesen.

