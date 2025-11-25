Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Diesel aus einem Bagger
Landkreis Sömmerda (ots)
Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf einer Baustelle in Elxleben auf Treibstoff abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag entwendeten sie circa 200 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank eines Baggers. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Der Wert des gestohlenes Treibstoffs wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (SO)
