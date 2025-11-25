Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn erfasst Fußgänger

Erfurt (ots)

Heute Morgen wurde ein Fußgänger bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 20-Jährige gegen 06:50 Uhr in der Leipziger Straße die Straßenbahngleise abseits der vorhandenen Fußgängerüberquerung. Eine herannahende Straßenbahn erfasste den Mann trotz eingeleiteter Notbremsung. Er wurde zur weiteren Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell