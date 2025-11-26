Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Erfurt (ots)

Gestern Mittag wurde eine Frau in Erfurt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 42-jährige Smart-Fahrerin und eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhren die Straße am Herrenberg stadtauswärts in Richtung Klettbach. Nach ersten Erkenntnissen musste die vorausfahrende Smart-Fahrerin auf Höhe des Abzweigs Niedernissa verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dies bemerkte die VW-Fahrerin zu spät, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die 42-jährige Smart-Fahrerin schwer verletzt und in der weiteren Folge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

