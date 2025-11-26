Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl auf Wertstoffhof

Erfurt (ots)

Montagnacht hatten es Diebe auf einen Wertstoffhof in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Container auf dem Firmengelände Am Urbicher Kreuz. Sie stahlen mehrere hundert Kilo Messingschrott und Kabel im Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell