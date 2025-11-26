Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Auto kollidiert mit einem Baum
Landkreis Sömmerda (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es gestern im Landkreis Sömmerda. Nach ersten Erkenntnissen kam eine 64-jährige BMW-Fahrerin auf der Dorfstraße in Ringleben von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)
