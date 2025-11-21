Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin verletzt: Polizei bittet beteiligten Autofahrer, sich zu melden

Bochum (ots)

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Unfall am Donnerstag, 20. November. Es werden Zeugen gesucht.

Eine 42-Jährige aus Bochum überquerte gegen 22.50 Uhr zu Fuß die Odenwaldstraße in Höhe der Hausnummer 9. Dabei wurde sie von einem Auto gestreift und stürzte. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu, das Auto entfernte sich.

Die Bochumerin kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Auto soll es sich um einen Kleinwagen handeln.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Autofahrer/die gesuchte Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell