POL-BO: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Herne (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat ein Herner (14) einen Einbrecher in einer Wohnung an der Koksstraße. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin durchs Fenster. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Als der Sohn der Wohnungsinhaber am Mittwoch, 19. November, gegen 18.35 Uhr nach Hause kam und die Wohnungstür öffnen wollte, blockierte ein Möbelstück von innen die Tür. Nachdem es dem 14-Jährigen mit viel Kraft gelungen war, die Tür aufzudrücken, sah er einen Einbrecher, der die Wohnung fluchtartig durch ein Fenster verließ.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,85 m groß - schwarzes, nach hinten gegeltes, welliges Haar - schwarze kurze Steppjacke - Jeans

Bevor der Einbrecher geflüchtet war, hatte er die Räumlichkeiten durchwühlt. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

