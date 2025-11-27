Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere hochwertige Mobiltelefone geraubt

Erfurt (ots)

Auf mehrere hochwertige Mobiltelefone hatte es ein Unbekannter gestern Nachmittag in Erfurt abgesehen. Kurz vor 15:00 Uhr betrat der Täter ein Elektronikfachgeschäft in der Arnstädter Straße. Im Rahmen eines vermeintlichen Verkaufsgespräches ließ er sich drei iPhones im Wert von knapp 5.000 Euro zeigen. Plötzlich schlug der Täter den Verkäufer gegen den Oberkörper und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Stadtpark. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Ermittlungen wegen Raubes wurden eingeleitet. (DS)

