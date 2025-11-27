Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter halten Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest

Erfurt (ots)

Ein renitenter Ladendieb beschäftigte gestern Vormittag die Polizei in Erfurt. Gegen 11:00 Uhr betrat der 48-Jährige einen Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt. Dort steckte er u. a. Badzubehör, eine Wanduhr und Fahrzeugreiniger im Wert von knapp 200 Euro ein und beabsichtigte, den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Mitarbeiter beobachtete das Diebstahlgeschehen und sprach den Mann an. Daraufhin trat der Dieb den Mitarbeiter und verletzte ihn dabei. Ein weiterer Zeuge, der den Vorfall mitbekam, kam zu Hilfe und gemeinsam konnten sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Täters wurde ein Cuttermesser sichergestellt, dass dieser griffbereit in seiner Hosentasche führte. Gegen den Ladendieb wurde ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet. (DS)

