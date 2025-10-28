Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über 3 Promille: Fehlender Fahrschein im ICE wird per Haftbefehl Gesuchtem zum Verhängnis- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 28.10.2025 gegen 12.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.48) im Bahnhof Harburg in einem am Bahnsteig stehenden ICE fest. Zuvor fuhr der serbische Staatsangehörige im ICE 682 von Hannover nach Hamburg. Gegenüber einem Zugbegleiter konnte der "Fahrgast" keinen Fahrschein vorzeigen und wollte sich auch nicht ausweisen. In der Folge wurde eine Streife der Bundespolizei bei Einfahrt des ICE im Bahnhof Hamburg-Harburg angefordert. Der Mann konnte schnell im Zug von den eingesetzten Bundespolizisten festgestellt werden.

"Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten ergab seit dem 27.10.2025 eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen Eigentumsdelikten Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 1.800 Euro bislang nicht gezahlt und hatte sich auch der Strafvollstreckung entzogen. Jetzt hat der Mann noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen."

Der 48-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg verbracht.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Der Gesuchte wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zugeführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell