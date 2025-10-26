Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nachtrag zur Meldung "Sexuelle Belästigung"

Hamburg (ots)

Am 26.10.2025 gegen 07:19 Uhr wurde durch die Bundespolizeiinspektion Hamburg die Meldung "Hauptbahnhof: Sexuelle Belästigung (...)" veröffentlicht.

Nachermittlungen ergaben, dass es zu einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Ghanaer und dem einschreitenden 19-jährigen Deutschen kam.

Gegen den 37-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Straftaten Körperverletzung und Sexuelle Belästigung eröffnet. Gegen 19-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. Diese Verfahren werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

