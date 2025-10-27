Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Mann wurde bereits per Haftbefehl gesucht- Festnahme und Zuführung nach Kontrolle durch die Bundespolizei-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 25.10.2025 gegen 04.45 Uhr geriet ein Mann (m.28) im Bahnhof Hamburg-Harburg nach offensichtlichen Manipulationen an einem Fahrscheinautomaten in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei.

"Der deutsche Staatsangehörige versuchte nach eigenen Angaben mit einem langen Draht an Münzgeld zu gelangen. In der Folge wurden die Personaldaten des Mannes fahndungsmäßig überprüft; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme."

Seit Endes September 2025 wurde der Angeklagte mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen gesucht. Der Tatverdächtige ist zuvor trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Hauptverhandlung erschienen und wurde in der Folge vom Amtsgericht Hamburg-Harburg mit einem U-Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesuchte aus Niedersachsen ist verdächtig, in einem Hamburger Discountermarkt -15- Packungen Eiscreme im Wert von über 100 Euro entwendet zu haben. Er soll den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen und wollte den Einkaufsmarkt mit dem mutmaßlichen Diebesgut in einer Einkaufstüte verlassen. Zwei männliche Zeugen beobachteten die Tathandlung und versuchten unabhängig voneinander den Tatverdächtigen vor Ort "dingfest" zu machen.

"Der 28-Jährige soll die Versuche mit Pfefferspray-Attacken direkt in die Augen der Geschädigten quittiert haben. Ein Zeuge musste aufgrund starker Augenreizungen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden."

Der Tatverdächtige konnte anschließend ohne Diebesgut flüchten und wurde u.a. aufgrund von polizeilichen Ermittlungen identifiziert.

Nach vorläufiger Festnahme im Bahnhof Harburg nach versuchten Manipulationen an einem Fahrkartenautomaten wurde der Gesuchte für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Nach Abschluss dieser wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell