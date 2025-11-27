PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere leicht verletzte Personen an der Agentur für Arbeit

Erfurt (ots)

Am 27.11.2025 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften in der Agentur für Arbeit in Erfurt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde eine bisher unbekannte Substanz im Gebäude der Agentur für Arbeit verteilt. In der Folge klagten 23 Mitarbeitende über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Außerdem kam ein Sachverständiger des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz, um die unbekannte Substanz genauer zu untersuchen.(HV)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

