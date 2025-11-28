PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz anlässlich des Thüringenderbys

Erfurt (ots)

Anlässlich des 111. Thüringenderbys zwischen dem FC Rot Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena führte die Landespolizeiinspektion Erfurt einen umfangreichen polizeilichen Einsatz durch.

Insgesamt waren mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Das Spiel im Stadion wurde von über 15.000 Zuschauern verfolgt. Mehr als 1.000 Jenaer Fans reisten mit der Bahn an und wurden durch die Erfurter Verkehrsbetriebe zum Stadion befördert. Die Anreise sowie der eingerichtete Shuttleverkehr vom Hauptbahnhof zum Steigerwaldstadion verliefen ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fußballfans konnte erfolgreich verhindert werden. Während des Spiels wurde massiv Pyrotechnik gezündet. Es kam lediglich zu kleineren Zwischenfällen. So wurden vereinzelte Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen, u. a. wegen Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz, aufgenommen.

Das Spiel endete 3:1 für den Heimverein. Die Landespolizeiinspektion Erfurt wurde bei der Einsatzbewältigung von Kräften der Thüringer Bereitschaftspolizei, allen Landespolizeiinspektionen sowie der Bundespolizei unterstützt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

