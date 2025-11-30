Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Bestellung falsch aufgenommen
Erfurt (ots)
Am Sonntagvormittag rückten Erfurter Polizeibeamte zu einem Etablissement im Erfurter Bahnhofsquartier aus. Hintergrund war die Meldung eines 38-jährigen, dem Drogen angeboten worden seien sollen. Gegen das ungewollte Angebot wehrte sich die Person körperlich und wurde in der Folge ebenfalls geschlagen. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne, verwiesen beide des Ortes und nahmen entsprechende Strafanzeigen auf. (TH)
