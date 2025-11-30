Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Marihuana im Rucksack, Pech im Gepäck

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag stoppten Polizeibeamte im Erfurter Norden einen 22-jährigen BMW-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest beim Fahrer reagierte positiv.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des jungen Mannes nahezu 100 Gramm Marihuana - deutlich mehr als die gesetzlich erlaubte Menge. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten sowohl seinen Führerschein als auch die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher.

Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren sowie ein längeres Fahrverbot.(ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell