PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomatensprengung in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Durch einen lauten Knall wurden Anwohner heute Morgen in der Erfurter Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Zwei Unbekannte sprengten gegen 02:00 Uhr einen Zigarettenautomaten im Juri-Gagarin-Ring 127/129 und flüchteten anschließend mit einer noch nicht bezifferbaren Anzahl von Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung. Bedauerlicherweise wurde die Polizei erst eine Stunde nach der Sprengung durch Anwohner informiert, so dass Fahndungsmaßnahmen nicht mehr zielführend waren. Zeugen konnten die beiden männlichen Täter als dunkel gekleidet beschreiben. Einer der beiden Männer hatte eine schwarze Reisetasche dabei. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0311669 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 04:08

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

    Erfurt (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, kam es im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Bereich der Neuwerkstraße und des Hirschlachufers in der Erfurter Innenstadt. Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten in das Objekt und versuchten im Inneren eine Sicherheitstür aufzubrechen. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt, hielt aber dem Angriff ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 12:56

    LPI-EF: Bestellung falsch aufgenommen

    Erfurt (ots) - Am Sonntagvormittag rückten Erfurter Polizeibeamte zu einem Etablissement im Erfurter Bahnhofsquartier aus. Hintergrund war die Meldung eines 38-jährigen, dem Drogen angeboten worden seien sollen. Gegen das ungewollte Angebot wehrte sich die Person körperlich und wurde in der Folge ebenfalls geschlagen. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne, verwiesen beide des Ortes und nahmen entsprechende ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:38

    LPI-EF: Marihuana im Rucksack, Pech im Gepäck

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag stoppten Polizeibeamte im Erfurter Norden einen 22-jährigen BMW-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest beim Fahrer reagierte positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des jungen Mannes nahezu 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren