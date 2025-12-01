Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomatensprengung in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Durch einen lauten Knall wurden Anwohner heute Morgen in der Erfurter Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Zwei Unbekannte sprengten gegen 02:00 Uhr einen Zigarettenautomaten im Juri-Gagarin-Ring 127/129 und flüchteten anschließend mit einer noch nicht bezifferbaren Anzahl von Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung. Bedauerlicherweise wurde die Polizei erst eine Stunde nach der Sprengung durch Anwohner informiert, so dass Fahndungsmaßnahmen nicht mehr zielführend waren. Zeugen konnten die beiden männlichen Täter als dunkel gekleidet beschreiben. Einer der beiden Männer hatte eine schwarze Reisetasche dabei. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0311669 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

