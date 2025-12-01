Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in einen Transporter im Erfurter Norden abgesehen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vom 28.11.2025 bis 29.11.2025 im Karl-Reimann-Ring abgestellt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite und verschafften sich so Zutritt ins Fahrzeuginnere. Anschließend durchwühlten sie den Transporter und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 1.700 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte an dem Auto Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

