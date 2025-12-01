Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagnachmittag ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz vor 17:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Dacia-Fahrer die Landstraße von Sömmerda nach Orlishausen. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Dacia-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Autos wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der umfangreichen Unfallaufnahme musste die Strecke für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell