Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Ingewahrsamnahme, Zeugensuche nach Pkw-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gegenverkehr geraten

Am Freitagmorgen, gegen 6.15 Uhr, ist auf der L1208 zwischen Echterdingen und Steinenbronn ein VW Polo-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammengestoßen. Der Polo wurde durch die Kollision stark beschädigt, weshalb der 20-Jährige Fahrer von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den nach ersten Feststellungen leichtverletzten Mann in eine Klinik. Der 62-jährige Fahrer des Caddys zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in medizinische Behandlung. Beide VW wurden von Abschleppdiensten geborgen, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung konnte kurz vor acht Uhr wieder aufgehoben werden. (tr)

Bitz (ZAK): Nach Zechprellerei in Gewahrsam

Ein 29-Jähriger ist am Donnerstagabend in Bitz in Gewahrsam genommen worden. Der Mann war bis gegen 19.45 Uhr in einer Gaststätte und konsumierte dort alkoholische Getränke. Unter dem Vorwand, Geld zur Bezahlung zu holen, verließ er das Lokal. Anstatt zurückzukehren begab er sich in eine andere Gaststätte, wo die alarmierten Polizeibeamten ihn dann antrafen. Da er sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv verhielt, keine Personalien angab und nicht zu beruhigen war, musste der 29-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen und aus dem Lokal entfernt werden. Der deutlich unter Alkoholbeeinflussung stehende Mann verbrachte daraufhin die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Albstadt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. (gj)

Mühlheim (TUT) - Bisingen (ZAK): Entwendeter Pkw bei Bisingen aufgefunden (Zeugenaufruf)

Auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz wird hingewiesen:

Nachtragsmeldung zum Diebstahl eines Audi Q7 in Mühlheim an der Donau, die Ursprungsmeldung ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6163717 abrufbar.

Am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) wurde der in Mühlheim an der Donau gestohlene Audi Q7 in Bisingen, an der B463 im Bereich der Kläranlage, aufgefunden. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Diebstahls und der Umstände, die zum Abstellen des Wagens in Bisingen führten, dauern an. Der Polizeiposten Mühlheim, Telefon 07463/9961-0 sucht Zeugen, die zwischen Freitag, dem 21.11.2025 und dem Auffinden des Audis Beobachtungen gemacht haben. (tr)

