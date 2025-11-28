Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brände; Verkehrsunfälle; Farbschmierereien

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbruch in Büro

Der Bürobereich eines Gebäudes in der Bergstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang Unbekannte drang in der Zeit zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchwühlte dort die Einrichtungsgegenstände auf der Suche nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro summieren. (gj)

Kohlberg (ES): Brand von Müll und Thujahecke

Am Donnerstagabend sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Hohenstaufenstraße gerufen worden. Kurz nach 21.15 Uhr hatte ein Zeuge inmitten von Mülltüten, Altkleidersäcken sowie Sperrmüll ein Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die 18 Feuerwehrkräfte konnte der Brand, der sich zwischenzeitlich auf eine angrenzende Thujahecke ausgebreitet hatte, zügig abgelöscht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Brand möglicherweise durch einen zuvor gezündeten Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (gj)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Auf der Linksabbiegerspur der Sirnauer Brücke, in Richtung eines Möbelhauses, hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein BMW Feuer gefangen. Zeugen unternahmen daraufhin erste Löschversuche, die die alarmierte Feuerwehr abschloss. Bereits beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war der Pkw in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand. Der Wagen wurde nach dem Ablöschen abgeschleppt. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Nürtingen, der nachträglich bei der benachbarten Dienststelle zur Anzeige gebracht wurde. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 17-Jähriger kurz vor 16 Uhr den Fußgängerüberweg der Neckarbrücke (Galgenbergstraße) queren. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker die Neckarbrücke von der Stadtmitte herkommend. Das dunkle Auto erfasste dabei den Fuß des Jugendlichen und fuhr weiter. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug, das ähnlich eines VW Golf beschrieben wird, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Bei Einbruch Bargeld und Tresor entwendet

In der Nacht von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, sechs Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Sudetenstraße verschafft. Nachdem der Versuch, die Haupteingangstür aufzustemmen, misslungen war, drangen die Täter über eine Nebentüre gewaltsam ins Innere des Gebäudes. Im Geschäft wurden mehrere geschlossene Behältnisse geöffnet und Bargeld entnommen, ferner wurde ein Tresor aus der Wand gerissen und entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Plochingen (ES): Mutmaßlicher Farbschmierer auf frischer Tat angetroffen (Zeugenaufruf)

Dank eines Zeugen ist am Freitagmorgen ein 17-Jähriger beim Besprühen von geparkten Fahrzeugen und Hauswänden in der Franz-Oechsle-Straße vorübergehend festgenommen worden. Der alkoholisierte junge Mann wurde gegen sechs Uhr noch bei der Tatausübung angetroffen. Wie sich herausstellte hatte er mehrere Gebäude und Fahrzeuge im Bereich der Fabrikstraße besprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber nach derzeitigem Stand bei mehreren zehntausend Euro liegen. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der junge Mann einer Obhutsperson übergeben. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (tr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 42 Jahre alter Mann mit einem BMW von einem Parkplatz in die Reutlinger Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 52-Jährigen auf einem Pedelec. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin schwerverletzt in Klinik

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hohkreuzstraße in Ebingen schwer verletzt worden. Kurz vor 17.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Ford S-Max die Sonnenstraße in Richtung Lautlinger Straße. An der Einmündung zur Hohkreuzstraße bog er nach rechts in diese ab und übersah hierbei eine die Straße überquerende 59 Jahre alter Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Nach der Erstversorgung brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

