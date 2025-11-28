Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen, Leitender Kriminaldirektor Michael Simmendinger, in den Ruhestand verabschiedet.

Reutlingen (ots)

Einen seiner letzten dienstlichen Termine durfte Leitender Kriminaldirektor Michael Simmendinger am Donnerstag, dem 6. November 2025, beim Polizeipräsidium Reutlingen wahrnehmen. Nach seiner 45-jährigen Laufbahn bei der Polizei Baden-Württemberg erhielt der Leiter der Schutzpolizeidirektion im Rahmen einer Feierstunde von Polizeipräsident Udo Vogel seine Urkunde zur Versetzung in den wohlverdienten Ruhestand zum Ablauf des Monats November.

Leitender Kriminaldirektor Michael Simmendinger trat 1980 bei der damaligen Bereitschaftspolizeihundertschaft in Hechingen in die Landespolizei ein. Nach der Ausbildung wurde er beim Bezirksdienst des Polizeireviers Reutlingen verwendet, bevor er 1985 zur Kriminalpolizei der Polizeidirektion Reutlingen wechselte. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst 1993 nahm er wiederum verschiedene Funktionen bei der Kriminalpolizei Reutlingen wahr. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums im Rahmen der Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1999 führte sein weiterer Weg zunächst zum Innenministerium Baden-Württemberg, wo er zwei Jahre lang eine Dienstgruppe im Lagezentrum des Landespolizeipräsidiums leitete. Als Leiter der Kriminalinspektion 2 und stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei kehrte er 2001 nach Reutlingen zurück. Ab 2004 leitete er das Polizeirevier Reutlingen, bis er im Mai 2019 zum Leiter der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion ernannt wurde. Seit Oktober 2021 war Michael Simmendinger dann als Leiter der Schutzpolizeidirektion für die 14 Polizeireviere in den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen, für den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, die Verkehrspolizeiinspektion, die Abschiebegruppe und die Polizeihundeführerstaffel mit insgesamt knapp 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

