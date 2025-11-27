PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstahl von Pkw - mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft (Sonnenbühl)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnet das Polizeipräsidium Reutlingen nach dem Diebstahl eines Pkw in Sonnenbühl mit der Festnahme eines 32-Jährigen. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Alb nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls, sondern auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der Tatverdächtige am frühen Mittwochmorgen in Undingen einen geparkten, unverschlossenen Toyota entwendet haben, mit dem er Richtung Gönningen fuhr. An einer noch nicht bekannten Örtlichkeit verunfallte der Mann mit dem Wagen, setzte jedoch seine Fahrt unbeirrt weiter fort. Zu Beginn der Gönninger Steige geriet er mit dem unfallbeschädigten Pkw von der Fahrbahn ab. Nachdem die Versuche, mit dem festgefahrenen Fahrzeug weiterzufahren, gescheitert waren, lief der 32-Jährige zu Fuß weiter. Eine zwischenzeitlich durch Verkehrsteilnehmer alarmierte Polizeistreife traf den Flüchtigen zu Fuß in der Nähe an und nahm ihn vorläufig fest. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung, ein Vortest hatte einen vorläufigen Wert von etwa 1,4 Promille ergeben, wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der Festgenommene, bei dem es sich um einen tunesischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Mittwoch (26.11.2025) dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn Vollzug.

Die Ermittlungen, insbesondere zu der noch unbekannten Unfallörtlichkeit und hierdurch möglicher Geschädigter, dauern weiter an. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (gj)

Rückfragen bitte an:

Gerhard Jaudas (gj), Telefon 07121/942-1109

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

