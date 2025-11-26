Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatz in Schule; Einbruch in Gaststätte; Verkehrsunfall

Wasserrohrbruch und Rauch in Schulgebäude

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochmorgen, gegen 8.50 Uhr, zu einem größeren Einsatz an eine Schule in der Werastraße gerufen worden. Nachdem dort aus einem geborstenen Rohr Wasser in den im Keller gelegenen Technikraum eingedrungen war, führte dies zu einer Rauchentwicklung. Das betroffene Schulgebäude mit den darin befindlichen 400 Schülern wurde in der Folge geräumt und der Schulbetrieb eingestellt. Durch die Feuerwehr, welche mit zwei Löschzügen vor Ort war, konnte die Brandgefahr aufgrund des Rauches beseitigt und das Gebäude belüftet werden. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Pfullingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

Eine Gaststätte in der Lindachstraße ist von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 17 Uhr und 9.45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Lokal ein. Dort brach er mehrere Spielautomaten auf und stahl aus diesen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochvormittag in Ebingen entstanden. Eine 38-Jährige war kurz vor zehn Uhr mit einem BMW auf der Schützenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Klarastraße kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 32 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Beteiligten unverletzt. Der Golffahrer wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ms)

