PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte - über zwei Dutzend Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen sowie des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

Am Dienstag (25.11.2025) sind die Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen sowie das Polizeipräsidium Reutlingen in einem groß angelegten Einsatz gegen mutmaßliche Besitzer kinderpornografischen Materials vorgegangen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vollstreckten dabei mit Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz über zwei Dutzend im Vorfeld erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Insgesamt waren an der Aktion rund 180 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Dem Einsatz waren Hinweise US-amerikanischer Sicherheitsbehörden sowie umfangreiche Ermittlungen, unter anderem im Internet vorausgegangen, die in der Identifizierung von insgesamt 31 Tatverdächtigen, darunter zwei Frauen mündeten. Ihnen wird die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz kinder- und jugendpornografischer Inhalte zur Last gelegt.

Durch die zuständigen Staatsanwaltschaften wurden daraufhin 28 richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die in allen vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen wohnhaften Personen im Alter zwischen 21 und 72 Jahren erwirkt. Bei der koordinierten Vollstreckung der Beschlüsse am Dienstagmorgen (RT: 16 / ES: 1 / TÜ: 6 / ZAK: 5) stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten umfangreiche Beweismittel sicher. Darunter befinden sich überwiegend Smartphones, Tablets, Notebooks und weitere Speichermedien, die nun ausgewertet werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tatverdächtigen oder zu den Verbreitungswegen der verbotenen Inhalte, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:43

    POL-RT: Brände, Unfälle, Einbrüche, Spray in Schule versprüht

    Reutlingen (ots) - Brand in Küche Ein Brand in der Küche einer Wohnung in der Lerchenstraße hat am Dienstagmorgen, gegen acht Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein Kochtopf mit Essen auf einer wohl versehentlich eingeschalteten Herdplatte entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:40

    POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Heißes Fett setzt Küche in Brand; Einbruch in Kinderhaus

    Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Mit Pkw überschlagen Ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt hat ein Fahrzeuglenker den Überschlag mit seinem Wagen am Montagmorgen überstanden. Der 34-Jährige befuhr kurz nach sechs Uhr mit einem Mercedes Vito die B 465 von Ehingen herkommend in Richtung Münsingen. Vor Bremelau geriet der Transporter wohl aufgrund von Glätte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren