Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte - über zwei Dutzend Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen sowie des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

Am Dienstag (25.11.2025) sind die Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen sowie das Polizeipräsidium Reutlingen in einem groß angelegten Einsatz gegen mutmaßliche Besitzer kinderpornografischen Materials vorgegangen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vollstreckten dabei mit Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz über zwei Dutzend im Vorfeld erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Insgesamt waren an der Aktion rund 180 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Dem Einsatz waren Hinweise US-amerikanischer Sicherheitsbehörden sowie umfangreiche Ermittlungen, unter anderem im Internet vorausgegangen, die in der Identifizierung von insgesamt 31 Tatverdächtigen, darunter zwei Frauen mündeten. Ihnen wird die Verbreitung, der Erwerb sowie der Besitz kinder- und jugendpornografischer Inhalte zur Last gelegt.

Durch die zuständigen Staatsanwaltschaften wurden daraufhin 28 richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die in allen vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen wohnhaften Personen im Alter zwischen 21 und 72 Jahren erwirkt. Bei der koordinierten Vollstreckung der Beschlüsse am Dienstagmorgen (RT: 16 / ES: 1 / TÜ: 6 / ZAK: 5) stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten umfangreiche Beweismittel sicher. Darunter befinden sich überwiegend Smartphones, Tablets, Notebooks und weitere Speichermedien, die nun ausgewertet werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tatverdächtigen oder zu den Verbreitungswegen der verbotenen Inhalte, dauern an.

