Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruchsserie in St. Johann aufgeklärt - Tatverdächtiger ermittelt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidium Reutlingen

Nach einer Einbruchsserie im Bereich von St. Johann, die seit dem Frühjahr 2025 andauerte, ist dem Polizeirevier Münsingen nun ein umfassender Ermittlungserfolg gelungen. Zwischenzeitlich konnte ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Münsingen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls.

Auf das Konto des Heranwachsenden sollen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand über ein Dutzend Einbrüche in Firmen, öffentliche Einrichtungen, Gaststätten, Sportheime und Bauwagen jeweils durch Einschlagen von Fensterscheiben gehen, bei denen hauptsächlich Bargeld entwendet wurde.

Intensive Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen führten die Beamten nach einem erneuten Einbruch in einen Getränkemarkt in St. Johann-Lonsingen vom 19./20.11.2025 auf die Spur des Tatverdächtigen.

Mit einem durch die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten Beschluss des Amtsgerichts Tübingen durchsuchten die Ermittler in der Folge die Wohnung des jungen Mannes in St. Johann. Während den weiteren Maßnahmen konnten neben umfangreichem Diebesgut auch verschiedene Tatmittel beschlagnahmt werden.

Bis sich der 20-Jährige gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich auf freien Fuß.

Die Aufarbeitung der Straftatenserie dauert weiter an. (gj)

