Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Flasche geschlagen: Unbekannte flohen nach Diebstahl aus Einkaufsmarkt;Jugendliche geschlagen und getreten: Wer hat etwas gesehen?; Starke Rauchentwicklung in Einfamilienhaus und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mit Flasche geschlagen: Unbekannte flohen nach Diebstahl aus Einkaufsmarkt - Hanau

(fg) Mit einer Glasflasche schlug ein Dieb am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, im Hanauer Stadtteil Lamboy einen Mitarbeiter eines Einkaufsgeschäftes, um die Flucht zu ergreifen. Zuvor war der Unbekannte mit einem Begleiter in einem Einkaufsmarkt in der Lamboystraße (einstellige Hausnummern) zugange. Dort steckten die beiden Männer Ware in ihre Jackentaschen und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der spätere Geschädigte beobachtete den Diebstahl im Büro durch die vorhandene Videoüberwachung und lief den beiden Unbekannten hinterher. Einer ergriff sofort die Flucht; er war etwa 25 Jahre alte, circa 1,70 Meter groß, schlank und kurzhaarig. Er trug eine gelbe "Arbeiterjacke" sowie eine schwarze Hose. Den etwa 25 Jahre alten und 1,70 Meter großen Begleiter, der eine rote "Arbeitsjacke" trug, konnte der Mitarbeiter kurzzeitig festhalten. Dieser habe dann jedoch mit einer Glasflasche gegen den Rücken des Mitarbeiters geschlagen, woraufhin dieser stolperte und losließ. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte - Hanau

(fg) Sie überstiegen zwei verschlossene Gartentore, hebelten eine Tür auf und anschließend auch noch einen Spielautomaten. Zwei Unbekannte, die in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Jakob-Rullmann-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen sind, erbeuteten Bargeld und richteten einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Samstag, zwischen 0.30 Uhr und 16.30 Uhr. Nachdem sie den Spielautomaten aufgebrochen und den Thekenbereich durchsucht hatten, machten sich die Eindringlinge über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Jugendliche geschlagen und getreten: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) Zwei jugendliche Personengruppen gerieten am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Reitweg (einstellige Hausnummern) in Streit, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand die eine Gruppe aus zehn Jugendlichen, die andere aus sechs Personen. Die Unbekannten, von denen die Schläge und Tritte ausgegangen sein sollen, seien allesamt dunkel gekleidet und auf Fahrrädern sowie E-Scootern unterwegs gewesen. Zwei Jugendliche erlitten leichte Verletzungen, darunter ein 14-Jähriger aus Großkrotzenburg. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz in Klein-Auheim geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizei.

4. Zeugensuche nach Beschädigungen an Toilettenhäuschen - Erlensee

(me) Unbekannte beschädigten am Sonntagabend ein Toilettenhäuschen und richteten an diesem einen Schaden von rund 10.000 Euro an. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sich etwa fünf bis sieben Jugendliche gegen 18 Uhr in einer Toilette im Bereich des Limesparks aufgehalten und dort randaliert haben. Neben zerstörten Handtuchhaltern und Seifenspender wurden offenbar auch böllerähnliche Gegenstände gezündet und das Häuschen dadurch beschädigt. Die Kriminalpolizei aus Hanau sucht nun nach weiteren Zeugen. Diese melden sich bitte über die Rufnummer 06181 100-123.

5. Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen: Zeugensuche! - Rodenbach

(fg) Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Samstag aus einem Einfamilienhaus in der Wingertstraße (10er-Hausnummern) gestohlen. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und bittet nun um Zeugenhinweise. Zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aus der Verankerung und kletterten anschließend durch die entstandene Öffnung ins Innere. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume, sackten ihre Beute ein und flohen. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

6. Einbrecher flohen ohne Beute: Fluchtfahrzeug in Erlensee aufgefunden - Bruchköbel / Erlensee

(fg) Ohne Beute flohen drei Täter am Samstagnachmittag nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Seewiesenring (20er-Hausnummern) in Bruchköbel mit einem in der Straße abgeparkten Seat Ibiza. An dem grauen Fluchtfahrzeug, das am Sonntag in Erlensee aufgefunden und sichergestellt werden konnte, waren AC-Kennzeichenschilder (Aachen, Nordrhein-Westfalen) angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte das Trio gegen 15.50 Uhr die Hauseingangstür mutmaßlich mit einem Schraubendreher auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke, nahmen jedoch nichts mit. Mit dem Wagen flüchteten die Eindringlinge anschließend. An einem nahegelegenen Kreuzungsbereich fanden Beamte mutmaßliches Tatwerkzeug, einen Handschuh, einen Schal und eine Kappe auf. Die Kleidungsstücke werden nun ebenso wie der Seat nach Spuren untersucht. Zeugen, die das Fahrzeug und die Täter beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

7. Zeugensuche nach Vandalismus in Schule - Gründau

(cb) Am Wochenende waren Unbekannte in eine Schule in der Niedergründauer Straße eingebrochen und haben mehrere Räume verwüstet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die Täter zwischen Freitag, 14.40 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr, in ein Nebengebäude ein. Hier hebelten sie unter anderem die Tür zum Lehrerzimmer und einem angrenzenden Raum auf. Im Anschluss verschütteten und spritzten diese Farbe in beiden Räumen. Außerdem wurden Bücher, Hefte und andere Lehrmaterialien auf dem Boden verteilt. Auch mehrere iPads sowie Kaffeemaschinen überschütteten die Zerstörungswütigen mit Farbe, sodass die technischen Geräte nicht mehr einsatzfähig sind. Insgesamt richteten sie durch ihre Tat einen Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro an. Die Beamten in Gelnhausen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06051 827-0 an die Polizeistation in Gelnhausen.

8. Schmuckkassette von Einbrechern mitgenommen - Ronneburg

(cb) Eine Schmuckkassette mit mehreren Schmuckstücken im Wert von etwa 5.000 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem diese in ein Haus in der Birkenstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen waren. Nach bisherigen Kenntnissen verschafften sich die Täter am Freitag, zwischen 10.30 Uhr und 11.25 Uhr, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus. Nach der Tat flüchteten sie mit den erbeuteten Ringen aus Gold und Silber. Die Beamten des Fachkommissariats bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

9. Starke Rauchentwicklung in Einfamilienhaus - Linsengericht

(cb) Feuerwehr und Polizei sind am Samstag, gegen 1.10 Uhr, zu einem Brand in der Eichwaldstraße (einstellige Hausnummern) gerufen worden. Dort musste der 56 Jahre alte Hausbewohner eine starke Rauchentwicklung in der Wohnstube feststellen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brandherd hinter der Wandverkleidung lokalisieren und das Feuer unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird mit etwa 150.000 Euro angegeben. Die Brandursache ist noch unklar und bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

10. Opel Mokka beschädigt: Zeugensuche nach Verursacher - Bad Soden-Salmünster

(me) Am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Wagenlenker innerhalb von 15 Minuten einen grauen Mini-SUV und fuhr danach davon, ohne den Unfall zu melden. Der Besitzer des Autos mit MKK-Kennzeichen hatte dieses um kurz nach 11 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Bad Sodener Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Gegen 11.20 Uhr stellte er dann die Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Anhand des Schadensbildes ist der Zusammenstoß augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken passiert. Zeugen der Kollision melden sich bitte bei der Polizei in Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 17.11.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell