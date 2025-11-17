PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrrad schon codiert? Aktion am 26.11. im Senefelderquartier

POL-OF: Fahrrad schon codiert? Aktion am 26.11. im Senefelderquartier
  • Bild-Infos
  • Download

Offenbach (ots)

(lei) Haben Sie Ihr Fahrrad schon codieren lassen? Wenn nicht, wird es Zeit! Kommen Sie am Mittwoch, 26. November 2025, zwischen 13 und 17 Uhr ins Stadtteilbüro Senefelderquartier (Hermannstraße 16) und machen Sie Ihr Fahrrad, Ihren Akku oder sogar Ihren E-Scooter ein gutes Stück sicherer.

Die Polizei Offenbach graviert Ihnen kostenlos einen individuellen Code ein - sichtbar, abschreckend und im Ernstfall äußerst hilfreich, um Ihr Eigentum eindeutig zuordnen zu können. Dank der sichtbaren Codierung wird Ihr Fahrrad für Diebe und Hehler zudem deutlich unattraktiver.

Bitte bringen Sie mit:

   - Ihren Personalausweis
   - Fahrradunterlagen
   - Einen Eigentumsnachweis
   - Bei E-Bikes/Pedelecs: den Schlüssel für den Akku

Zusätzlich stehen Ihnen die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter für Fragen rund um die Fahrradsicherheit zur Verfügung - inklusive Info-Material und praktischen Tipps, wie Sie Ihr Rad zu Hause oder unterwegs optimal schützen.

Kommen Sie vorbei, machen Sie Ihr Rad diebstahlsicher - und fahren Sie mit einem richtig guten Gefühl weiter!

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:00

    POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45

    Autobahn 45 / Hammersbach / Langenselbold (ots) - (lei) Die Autobahn 45 ist derzeit wegen einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Hanau vollgesperrt. Grund ist die Kollision von zwei Fahrzeugen zwischen Hammersbach und Langenselbold, bei der nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen verletzt wurden - eine sogar schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und gerade ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 06:35

    POL-OF: Schwerer Raub vor Diskothek: Festnahme dreier Tatverdächtiger

    Offenbach (ots) - (lei) Schnell zur Stelle waren Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen, als sie drei Tatverdächtige nach einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße vorläufig festnahmen. Gegen die Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren wird nun wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Die Abläufe und Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 06:25

    POL-OF: 30.000 Euro Schaden: Sperrmüll brannte vor Wohnhaus

    Offenbach (ots) - (lei) Ein brennender Haufen Sperrmüll vor einem Haus hat in der Nacht zu Montag in der Marienstraße einen Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro angerichtet. Noch unklar ist, wie das Feuer entstand, die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nachdem gegen 2.50 Uhr der Alarm bei den Rettungskräften einging, machten sich Feuerwehr und Polizei umgehend auf den Weg zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren