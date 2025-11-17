Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrrad schon codiert? Aktion am 26.11. im Senefelderquartier

Offenbach (ots)

(lei) Haben Sie Ihr Fahrrad schon codieren lassen? Wenn nicht, wird es Zeit! Kommen Sie am Mittwoch, 26. November 2025, zwischen 13 und 17 Uhr ins Stadtteilbüro Senefelderquartier (Hermannstraße 16) und machen Sie Ihr Fahrrad, Ihren Akku oder sogar Ihren E-Scooter ein gutes Stück sicherer.

Die Polizei Offenbach graviert Ihnen kostenlos einen individuellen Code ein - sichtbar, abschreckend und im Ernstfall äußerst hilfreich, um Ihr Eigentum eindeutig zuordnen zu können. Dank der sichtbaren Codierung wird Ihr Fahrrad für Diebe und Hehler zudem deutlich unattraktiver.

Bitte bringen Sie mit:

- Ihren Personalausweis - Fahrradunterlagen - Einen Eigentumsnachweis - Bei E-Bikes/Pedelecs: den Schlüssel für den Akku

Zusätzlich stehen Ihnen die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter für Fragen rund um die Fahrradsicherheit zur Verfügung - inklusive Info-Material und praktischen Tipps, wie Sie Ihr Rad zu Hause oder unterwegs optimal schützen.

Kommen Sie vorbei, machen Sie Ihr Rad diebstahlsicher - und fahren Sie mit einem richtig guten Gefühl weiter!

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell