FW-BOT: Elektroauto brennt

Bottrop

Am Freitag gegen 21:10 Uhr ging bei der Feuerwehr Bottrop ein Notruf ein. Es wurde berichtet, dass ein PKW in Bottrop Eigen stark qualmen soll. Daraufhin wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug mit 8000 Litern Wasser alarmiert. Schon auf der Anfahrt war eine leichte Verrauchung auf der Straße wahrnehmbar. Ein Fahrzeug, welches in einer Einfahrt in unmittelbarer Nähe zu zwei weiteren PKW sowie zu einem Haus stand, rauchte stark am Unterboden. Noch beim Eintreffen der Löschfahrzeuge begann dieses zu brennen und stand innerhalb kürzester Zeit im Vollbrand. Es wurden zwei Strahlrohre eingesetzt um ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus sowie zwei unmittelbarer Nähe geparkten PKW zu verhindern. Dank des frühzeitig abgesetzten Notrufs eines Passanten und das dadurch schnelle Eintreffen der Feuerwehr, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Haus sowie die beiden PKW abgewendet werden. Da es sich um ein Elektroauto handelte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwändiger, weil sich der brennende Akku geschützt am Unterboden befand. Dieser konnte erst mit Wasser gekühlt und gelöscht werden, nachdem der Rest des Fahrzeugs abgelöscht worden war. Der Einsatz dauerte ca. 3 Std und es wurden ca. 10000 Liter Wasser benötigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist nicht bekannt.

