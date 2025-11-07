Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin

Bottrop (ots)

Um 17.42 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein Notruf aus dem Stadtteil Bottrop Fuhlenbrock. Auf der Hans-Böckler-Straße sei es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin gekommen. Durch die Leitstelle wurden umgehend zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungsmittel wurde durch den Notarzt festgestellt, dass das Verletzungsmuster der Fahrradfahrerin den Einsatz eines Rettungshubschraubers notwendig machte. Auf Grund der Dunkelheit, wurde der nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber Christoph Dortmund alarmiert. Dieser landete im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße / Oberhausener Straße. Die Kreuzung wurde für den Zeitraum des Einsatzes voll gesperrt.

Nach umfangreichen medizinischen Maßnahmen am Unfallort, wurde die Patientin medizinisch stabilisiert und im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen.

Die Hans-Böckler-Straße ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

